Ибрагимович: Журналисты уже целуют Бензема в зад после Золотого мяча?
Форвард Милана Златан Ибрагимович поделился мнением о ситуации с журналистами и нападающим Реала Каримом Бензема.
"Бензема получил Золотой мяч. И что же теперь говорят журналисты? Если вернуться к ЧМ-2018, я говорил, что Бензема заслуживает места в сборной, а французская пресса на меня набросилась.
А что журналисты говорят сейчас? Они уже целуют Карима в задницу? Я не боюсь так говорить, поскольку меня об этом спрашивали в эфире beIN Sports. Когда я сказал, что он должен был быть в составе, меня атаковали, потому что Франция только что выиграла ЧМ. Хорошо, но если бы она не выиграла, то это стало бы провалом.
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Так что сейчас, после Золотого мяча, пишут во Франции?" – сказал Ибрагимович в интервью Foot Mercato.
В текущем сезоне на счету 5 голов и 1 ассист в 7 матчах Ла Лиги.