Тренер Борнмута: Надеюсь, с Миколенко все будет хорошо

Украинский защитник Виталий Миколенко получил травму в матче с Борнмутом.

Коуч новичка АПЛ Гарри О'Нил пожелал украинцу скорейшего возвращение на футбольное поле.

"Я не видел эпизода. Я не заметил, что он упал, пока мы не забили гол.

Надеюсь, он в порядке. Но казалось, что это травма плеча, а не головы. Безопасность игрока важнее всего", - сказал О’Нил.

Сроки восстановления футболиста на данный момент неизвестны.