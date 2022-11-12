Тренер Борнмута: Надеюсь, с Миколенко все будет хорошо
Наставник "вишен" пожелал украинцу скорейшего восстановления.
Украинский защитник Виталий Миколенко получил травму в матче с Борнмутом.
Коуч новичка АПЛ Гарри О'Нил пожелал украинцу скорейшего возвращение на футбольное поле.
"Я не видел эпизода. Я не заметил, что он упал, пока мы не забили гол.
Надеюсь, он в порядке. Но казалось, что это травма плеча, а не головы. Безопасность игрока важнее всего", - сказал О’Нил.
Сроки восстановления футболиста на данный момент неизвестны.