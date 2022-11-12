Гвардиола: Сегодня победила команда, которая была сильнее

В 16-м туре чемпионата Англии Манчестер Сити сенсационно уступил на своем поле Брентфорду. Главный тренер "синих" Пеп Гвардиола признал, что на поле победила команда, которая была сильнее.

После матча Гвардиола дал интервью BT Sport, где подчеркнул, что его команда сделала все, чтобы победить гостей. Но этого оказалось мало.

"Победила лучшая команда. С самого начала мы боролись, но ничего не смогли сделать с их длинными передачами. Обычно, когда ты контролируешь мяч, ты выигрываешь. Но не в этот раз", - признал Гвардиола.

Несмотря на то, что Сити контролировали игру, им так и не удалось создать по-настоящему опасные моменты у ворот соперника.

"Они защищались очень глубоко и очень хорошо. А нам не хватало динамики, наши действия диктовались их длинными передачами, которые мы постоянно проигрывали. Это была сложная и напряженная игра. Их план был лучше и они сыграли лучше", - сказал тренер Манчестер Сити.

Таким образом Манчестер Сити уходит на перерыв, занимая вторую строчку в чемпионате. Если Арсенал сможет победить Вулверхэмптон, то разница между первым и вторым местом достигнет пяти очков.

Тем временем Томас Франк признал, что победа над командой Гвардиолы - это, возможно, историческое достижение.