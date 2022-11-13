Ван Леувен - о матче с Шахтером: Хорошая игра, и результат неплохой

В рамках 13-го тура УПЛ Шахтер в скандальном матче разошелся миром с луганской Зарей.

Наставник "бело-черных" Патрик ван Леувен поделился мыслями о прошедшем поединке.

Нидерландец отметил неплохую игру своих подопечных в данном противостоянии.

"Конечно мы знали, что Шахтер квалифицированный, тяжелый соперник. В первом тайме мы воспользовались своей возможностью и Игорь Кирюханцев сравнял счет перед перерывом. Удалось вывести команду вперед, но потом подсели в оборону. В целом - я доволен результатом, работой ребят на поле, всех - и кто вышел со старта, и кто вышел на замену.

У команды нет травмированных. Мы чувствовали, что у нас есть больше амбиций чем показали в первом тайме. Стояла задача играть в свой футбол и забивать еще. У нас получилось быстро создать и реализовать момент, но потом немного подсели и пропустили. Это не портит настроение, у нас был хороший матч и счет также неплохой.

Как мы готовились к матчу? Мы уделяли больше внимания нашему стилю игры. Всегда ищем варианты как в обороне, так и в атаке и прежде всего смотрим на себя. Но понимали с кем играем и как будет играть соперник", - -заявил специалист.

Луганчане находятся на 3 позиции в турнирной таблице с 23 пунктами.