Эдмар: Не могу сформулировать, какие эмоции испытываю после первой победы

В рамках 13-го тура УПЛ Металлист 1925 победил Ингулец со счетом 2:1

Коуч харьковчан Эдмар Галловский поделился мыслями после добытия первой победы на своей должности.

Украинский специалист отметил, что его переполняют эмоции после триумфа своих подопечных в прошедшем матче.

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"Был очень тяжелый матч. Первыми пропустили, но команда продемонстрировала характер, игроки поддерживали друг друга, включили скорость и совсем иначе начали играть. Выиграли за счет характера. Ребята после пропущенного гола не стушевались, сравняли счет и благодаря мастерству мы одержали сегодня победу.

Отрабатывали ли мы стандарты? Особенно нет, мы говорили что если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить. Они поверили и забили. Я рад за них.

Первая победа - это очень приятно, не могу даже точно сформулировать, что сейчас чувствую. Спасибо команде, они вышли на поле и продемонстрировали желание одержать победу. От всего тренерского штаба, могу только их поблагодарить", - заявил Эдмар.

На данный момент Металлист 1925 занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 14 пунктов в свой актив.