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Ингулец объявил об отставке Лавриненко с поста главного тренера

Неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне заставили руководство клуба пойти на серьезный шаг.
Сегодня, 19:52
Сергей Лавриненко
Сергей Лавриненко

В воскресенье, 13 ноября, в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги сошлись харьковский Металлист 1925 и Ингулец. Встреча завершилась волевой победой харьковчан со счетом 2:1.

После матча президент Ингульца Александр Поворознюк принял решение снять с поста главного тренера Сергея  Лавриненко.

"Хочу выразить искренние слова благодарности за многолетний труд и значительный вклад в развитие ФК Ингулец Сергея Лавриненко. Я ценю и уважаю его как профессионала и просто замечательного человека".

"Благодарю его за отдачу и старание. Но футбол – это всегда эмоции и терпение! Но терпение когда-то кончается. Я думаю, не только у меня, но и у всех болельщиков клуба".

"Поэтому я принял решение – попрощаться с Сергеем Лавриненко и дать возможность проявить себя новым, перспективным людям", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

"Все следующие игры футболистов будет тренировать и.о. тренера Младен Бартулович. Все детали сообщу в ближайшее время. Футбол должен быть отдушиной для нас в такие сложные времена, поэтому будем работать на победу".

Напомним, что Сергей Лавриненко возглавлял Ингулец с августа 2016 года. После 11-ти сыгранных туров сезона-2022/23 команда из Петрово идет на предпоследнем месте, набрав всего семь очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ингулец Александр Поворознюк Сергей Лавриненко

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