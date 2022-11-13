Металлист 1925 - Ингулец 2:1: обзор матча и результат игры 13.11.2022
В воскресенье, 13 ноября, Металлист 1925 в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги принимал в Киеве на НСК Олимпийский Ингулец.
Харьковская команда сумела одержать первую победу под руководством тренерского тандема в лице Эдмара и Олега Голодюка, одолев соперника со счетом 2:1.
Харьковчане пропустили первыми от Александра Козака, но смогли ответить результативными ударами Ростислава Русина и Никиты Безуглого.
На данный момент Металлист 1925 с 14 очками занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. Ингулец расположился на 15-й позиции, имея в своем активе семь баллов.
Статистика матча Металлист 1925 - Ингулец 13-го тура чемпионата Украины
Металлист 1925 - Ингулец 2:1
Голы: Русин, 40, Безуглый, 79 - Козак, 23
Владение мячом: 52% - 48%
Удары (в створ): 6 (3) - 4 (3)
Атаки: 115 - 109
Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Кравченко (Вачиберадзе, 74), Русин, Габелок (Ткачук, 89), Ременюк (Дмитренко, 74), Зубков (Чирук, 64)
Ингулец: Паламарчук, Нагиев, Ковалев, Павлов, Сакив, Клименко (Кучеренко, 46), Запорожец (А. Близниченко, 72), Кухарук (Поспелов, 89), Козак (В. Близниченко, 67), Марусич, Смоляков
Предупреждения: Мозиль, 87, Мартынюк, 90+2, Чирук, 90+3 - А. Близниченко, 75.