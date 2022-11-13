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Вратарь сборной Польши получил травму в последнем матче перед Чемпионатом мира-2022

Бартоломея Дронговски в заявке "Кадры" заменит воспитанник Ливерпуля.
Вчера, 22:18
Травма Дронговски
Травма Дронговски

В рамках 15-го тура чемпионата Италии Специя добыла победу над Вероной со счетом 2:1.

Впрочем, Бартоломея Дронговски данный результат, увы, порадовать не сможет.

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Польский голкипер, который был вызван на ЧМ-2022 в Катаре, получил серьезную травму и не отправится на турнир.

Дронговски в заявке коллектива Чеслава Михневича, по сообщениям СМИ, заменит воспитанник Ливерпуля Камиль Грабара, который выступает за Копенгаген.


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