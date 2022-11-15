Легендарный форвард МЮ: У Роналду нет пути назад

Накануне Криштиану Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану, где раскритиковал владельцев МЮ.

Экс-нападающий "красных дьяволов" Тедди Шерингем поделился мыслями о том, что португалец наговорил в интервью.

"Недовольных болельщиков Юнайтед поведением Роналду осталось много. Он сказал, что его не уважают в клубе, тренер его не уважает, и он того.

Я вижу одно решение этой ситуации: пути для Криштиану Роналду обратно, в Юнайтед, уже нет. Он должен покинуть этот клуб.

Он должен был уйти перед началом сезона, но не ушел, они пытались работать в этих условиях. Язык тела Роналду, очевидно, был не на высоте. Думаю, ему надо уйти сейчас", - сказал Шерингем.

Стоит отметить, что полная версия интервью Роналду выйдет завтра, 16 ноября.