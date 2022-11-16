Маркевич возглавил клуб из польской глубинки

Польский футбольный клуб Радуня Стенжица объявил о подписании контракта с украинским тренером Остапом Маркевичем.

Сын легендарного Мирона Богдановича возглавит представителя третьего польского дивизиона вместе со своими помощниками Сергеем Атласюком и Сергеем Янковым.

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Последним местом работы Маркевича был Мариуполь. До этого тренер работал в структуре испанского Вильярреала, Агробизнеси из Волочиска и одесском Черноморце.

После 18 туров Радуня занимает девятое место в турнирной таблице с 22 баллами в активе.