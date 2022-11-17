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Футбол

Хавбек Ман Сити: Не могу себе представить переход в Ливерпуль

Илкай Гюндоган исключил возможность воссоединения со своим экс-наставником.
Сегодня, 17:21
Илкай Гюндоган
Илкай Гюндоган

Полузащитник и капитан Ман Сити Илкай Гюндоган поделился мыслями о гипотетическом переходе в стан главного соперника "горожан" - Ливерпуль.

Немец заявил, что хоть и уважает наставника "красных" Юргена Клоппа, но ему тяжело представить себя в футболке мерсисайдцев, учитывая положение вещей.

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"Думаю, что могу исключить такую возможность. Все знают, как я уважаю Юргена Клоппа. Но я играю в Манчестер Сити уже много лет. И теперь, в качестве капитана Сити переходить к соперникам, в Ливерпуль? Я не могу себе это представить", - сказал Гюндоган.

Примечательно, что по окончанию данного сезона у Гюндогана заканчивается контракт с манкунианцами. На данный момент переговоры о продлении контракта не начаты.

В текущем сезоне хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись двумя ассистами и двумя голами.


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