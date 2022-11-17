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Наставник сборной Бельгии: Это поколение команды заслуживает на титул, и мы идем за ним в Катаре

Роберто Мартинес высказался о перспективах "красных дьяволов" на мировом первенстве.
Сегодня, 18:44
Роберто Мартинес
Роберто Мартинес

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022.

Главные тренеры команд начинают делиться своими мыслями в предверии Мундиаля.

Так, коуч сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил, что его подопечные заслуживают завоевать хотя бы один титул.

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"Бельгия уже четыре года держит первое место в рейтинге ФИФА. И это при населении страны всего 11 миллионов человек.

Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь.

Это поколение заслуживает титул, и мы едем за ним в Катар. Но их наследие уже неоспоримо, с трофеем или без него", - сказал главный тренер сборной Бельгии

Стоит отметить, что так называемое "золотое поколение" национальной команды Бельгии ниразу не становилось чемпионами Европы или мира.


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