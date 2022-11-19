Наполи готовит новые контракты для лидеров команды

Наполи ушел на перерыв в связи с ЧМ-2022, идя на первом месте в Серии А, а также квалияфицировавшись в плей-офф ЛЧ.

Руководство неаполитанцев решило отблагодарить за это ключевых действующих лиц успешных выступлений.

Ранее уже сообщалось, что "партенопейцы" продлят контракт с Лучано Спалетти, а сейчас боссы взялись и за ключевых игроков.

Заявляется, что обновленные соглашения будут предлождены грузину Хвиче Кварацхелии и корейцу Киму Мин Джа.

Потенциальные детали новых договоренностей между сторонами пока неизвестны, ведь переговоры еще не стартовали.

Стоит отметиь, что и Ким, и Кварацхелия перебрались в стан итальянского клуба в рамках летней трансферной кампании, сразу вписавшись в состав.