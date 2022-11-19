Наполи готовит новые контракты для лидеров команды
"Партенопейцы" всерьез намерены закрепиться на текущем уровне.
Наполи ушел на перерыв в связи с ЧМ-2022, идя на первом месте в Серии А, а также квалияфицировавшись в плей-офф ЛЧ.
Руководство неаполитанцев решило отблагодарить за это ключевых действующих лиц успешных выступлений.
Ранее уже сообщалось, что "партенопейцы" продлят контракт с Лучано Спалетти, а сейчас боссы взялись и за ключевых игроков.
Заявляется, что обновленные соглашения будут предлождены грузину Хвиче Кварацхелии и корейцу Киму Мин Джа.
Потенциальные детали новых договоренностей между сторонами пока неизвестны, ведь переговоры еще не стартовали.
Стоит отметиь, что и Ким, и Кварацхелия перебрались в стан итальянского клуба в рамках летней трансферной кампании, сразу вписавшись в состав.