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МЮ может подать в суд на Роналду

Подобное развитие событий имеет право на жизнь, если португалец откажется от разрыва контракта.
Вчера, 23:37
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Скандал между Манчестер Юнайтед и Криштиану Роналду продолжает набирать оборотов.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, "красные дьяволы" рассматривают возможность суда с португальцем.

Руководству манкунианцев не хочется, чтобы события развились подобным образом, но это все же вероятно.

Подобный ход боссы намерены совершить, если Роналду откажется от досрочного разрыва контракта по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что форвард ранее дал интервью Пирсу Моргану, раскритиковав владельцев команды.


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