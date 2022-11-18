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"Тяжело, когда тебе подрезают крылья и не хотят, чтобы ты блистал": Роналду - о Манчестер Юнайтед

Португалец не знает, что произойдет после чемпионата мира.
Сегодня, 09:46
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Криштиану Роналду поделился мнением о своем будущем в Манчестер Юнайтед.

По словам 37-летнего футболиста, он сосредоточен на выступление за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре.

"Сейчас трудно сказать, я сосредоточен на ЧМ-2022. Возможно, это мой последний турнир. Мой пятый чемпионат мира.  Я не знаю, что будет после него, но фанаты навсегда останутся в моем сердце. И я надеюсь, что они будут на моей стороне – независимо от того, вернусь я или нет.

Никто не идеален. В жизни каждого человека есть определенные эпизоды, но это свойственно людям. Я всегда буду совершать ошибки, я тоже человек. Но сейчас мне трудно дать ответ. Я сосредоточен на ЧМ-2022".

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Роналду заявил, что готов рассмотреть вариант с уходом из клуба.

"Когда я перешел в Манчестер Юнайтед, я хотел помогать команде, делать что-то хорошее, помогать ей бороться с лучшими клубами. Но это тяжело, когда тебе подрезают крылья, когда люди не хотят, чтобы ты блистал, не хотят слушать твои советы. Думаю, мне есть что подсказать, я мог бы помочь.

Моя мотивация изменилась за несколько месяцев. Я не хочу говорить, что мне нужен новый вызов. Но, возможно, и мне, и «Манчестеру» новая глава пошла бы на пользу. Но если я вернусь, то надеюсь, что мне позволят блистать – так, как я это делал в других командах все эти годы", - приводит слова Роналду Sky Sports.

Ранее Роналду сообщил, когда планирует завершить карьеру.

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