Бензема пропустит Чемпионат мира-2022

Действующий обладатель Золотого Мяча в последний момент потерял возможность сыграть на Мундиале.

Из лагеря сборной Франции приходят неутешительные новости в преддверии старта команды на ЧМ-2022.

Как сообщает пресс-служба "Les Bleux", Карим Бензема в последний момент получил травму, которая не позволит ему сыграть на Мундиале.

Футболист выбыл из заявки сборной на мировое первенство. Кто заменит форварда Реала в данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что действующий обладатель Золотого Мяча впервые не сыграет на Мундиале с 1978 года.