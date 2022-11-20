Миколенко вернулся на поле после травмы
Украинский защитник принял участие в товарищеском матче Эвертона.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко появился на поле в товарищеском матче после повреждения.
Украинец принял участие в спарринге с Селтиком, который состоялся в австралийском Сиднее, выйдя на замену на 66-й минуте встречи.
В основное время матча команды победителя не выявили - 0:0, а в серии пенальти точнее были "ириски" - 4:2.
Evertonians are everywhere. 👏🇦🇺— Everton (@Everton) November 20, 2022
See you at @commbankstadium on Wednesday? 💙 pic.twitter.com/R0JtY8BrWO
Напомним, что Миколенко получил травму в поединке 16-го тура английской Премьер-лиги с Борнмутом (0:3), из-за чего был вынужден покинуть поле на 29-й минуте.
В нынешнем сезоне украинский защитник провел в составе Эвертона 15 матчей в чемпионате Англии.