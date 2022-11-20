Иньеста: У Холанда есть возможность превзойти Месси и Роналду

Легендарный хавбек поделился мыслями о самом многообещающем футболисте мира.

Экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста высказался об уровне игры, которую показывает норвежец Эрлинг Холанд.

По словам испанца, нападающий в будущем имеет все шансы стать лучшим футболистом в истории вида спорта.

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"Сможет ли он превзойти Месси и Роналду? Если он будет держать нынешний уровень, то сможет это сделать. Но превзойти Лео и Криштиану будет очень сложно", - сказал Иньеста.

В рамках текущего сезона АПЛ Холанд сыграл в 14 матчах, отметившись 18 голами и 3 ассистами.