Реал попробует подписать Холанда в 2024-м году

После фиаско с подписанием Мбаппе, мадридскому Реалу до сих пор нужно решить проблему с заменой Бензема. И хотя француз взял Золотой мяч в этом году, ему уже 34 года, и неизвестно, как долго Карим сможет удерживать свою фантастическую форму.

Летом "галактикос" кроме Мбаппе, общались по поводу перехода и с Эрлингом Холандом. Тогда норвежец выбрал Манчестер Сити, но Реал до сих пор не отчаялся забрать форварда себе.

Ряд испанских изданий утверждает, что мадридцы намерены оформить трансфер Холанда в 2024 году. Их главный аргумент – это то, что именно Реал является идеальным клубом для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов и получить Золотой мяч.

Также Перес готов активировать клаусулу Холанда, которая по разным данным составляет примерно 200 млн евро. Поэтому Гвардиоле, если он желает сохранить норвежца, следует заполучить "ушастого" в этом или в следующем сезоне.

Напомним, что ранее клуб из седьмого английского дивизиона подал запрос о краткосрочной аренде Эрлинга.