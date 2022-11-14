"Это имеет смысл": клуб седьмого дивизиона Англии подал запрос на краткосрочную аренду Холанда

Если все состоится, то у Эрлинга появится прекрасная возможность познать все прелести типичного английского футбола.

Пока все обсуждают красную сторону Манчестера, где Криштиану Роналду выдал контроверсионное интервью, ее синяя часть может лишиться своего главного бомабардира на 28 дней.

Эштон Юнайтед из седьмого английского дивизиона подал официальную заявку на краткосрочную аренду Эрлинга Холанда, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

"Эштон Юнайтед может подтвердить, что клуб подал предложение об аренде нападающего "Манчестер Сити Эрлинга Холанда на 28 днів".

"Из-за того, что текущие чемпионы Премьер-лиги не будут играть до конца декабря из-за Чемпионата мира 2022 года, "робинс" обратились к соседям на Этихаде, чтобы сохранить физическую форму Холанда, поскольку он не будет участвовать в турнире".

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy — Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022

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Примечательно, что главный тренер Эштона Майкл Клегг подтвердил намерения своего клуба, заявив: "Это просто имеет смысл. Сити не играет, и мы хотим помочь, поддерживая Эрлинга в форме. Это имеет больше смысла, чем шесть недель играть в гольф".

"Мы считаем, что он отлично подойдет нам и очень хорошо впишется в динамику нашей команды".

Сообщается, что Манчестер Сити на данный момент никак не отреагировал на данное предложение.