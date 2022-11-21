Шевченко: В Милане я всегда чувствовал поддержку фанатов

Украинец высказался о времени, которое он провел в футболке "россонери".

Экс-футболист сборной Украины и Милана Андрей Шевченко дал интервью итальянским СМИ.

В частности, в данной беседе украинец ностальгировал по временам, которые он провел в итальянском клубе.

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"С первого момента, когда я ступил на Сан-Сиро, я сразу почувствовал, что это мой дом, это моя публика.

Мне было легко, я чувствовал себя в безопасности, я всегда чувствовал поддержку публики", – заявил бывший форвард.

Стоит сказать, что за "россонери" Шевченко отыграл с 1999 по 2006 год в 322 матчах, забив 175 мяче и отдав 45 ассистов.