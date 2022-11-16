Шевченко оценил возможность возвращения к тренерской деятельности

Бывший наставник сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал возможность возобновления тренерской деятельности.

По словам 46-летнего специалиста, он не готов вернуться к работе, пока в Украине продолжается война.

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"Сейчас я не могу думать о том, чтобы вернуться к работе, я говорил это с тех пор, как началась война и продолжаю придерживаться этого. Не сейчас", - приводит слова Шевченко TMW.

Напомним, что Андрей Шевченко был удостоен престижной премии имени Нильса Лидхольма, которая вручается футбольным людям, отличившимся как на поле, так и в жизни.