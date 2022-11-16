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Шевченко оценил возможность возвращения к тренерской деятельности

Ранее украинский специалист возглавлял национальную сборную и итальянскую Дженоа.
Вчера, 23:02
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Бывший наставник сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал возможность возобновления тренерской деятельности.

По словам 46-летнего специалиста, он не готов вернуться к работе, пока в Украине продолжается война.

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"Сейчас я не могу думать о том, чтобы вернуться к работе, я говорил это с тех пор, как началась война и продолжаю придерживаться этого. Не сейчас", - приводит слова Шевченко TMW.

Напомним, что Андрей Шевченко был удостоен престижной премии имени Нильса Лидхольма, которая вручается футбольным людям, отличившимся как на поле, так и в жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко

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