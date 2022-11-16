Андрей Шевченко был награжден престижной премией

Украинца отметили за выдающиеся достижения как на поле, так и в жизни.

Легендарный украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко удостоился престижной премии имени Нильса Лидхольма.

Награда, названная в честь выдающегося игрока Милана и сборной Швеции, вручается с 2011 года футбольным людям, отличившимся как на поле, так и в жизни.

Украинец был награжден за большие результаты, достигнутые на международном уровне, а также за вклад, сделанный в течение его долгой и важной карьеры, в развитие футбола, основанного на высоких человеческих и технических качествах.

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"Я счастлив получить эту престижную награду, связанную с Лидхольмом. Я вырос в Украине, там было важно имя Валерия Лобановского - как человека и тренера. Когда я перешел в Милан, я всегда слышал уважительные отзывы о Лидхольме. Это отличный тренер, при котором в Милане дебютировал мой друг Паоло Мальдини. Мой ассистент в тренерской деятельности Мауро Тассотти тоже часто говорил со мной о Лидхольме.

Я рад этой награде и по другой причине. Я вижу, как Италия приняла украинских граждан. Нас атакуют россияне, продолжают бомбить наши города. Надеюсь, что Италия и дальше будет с большим сердцем относиться к украинцам", - приводит слова Шевченко TMW.

Источник: Tuttomercatoweb

Ранее Андрей Шевченко также стал обладателем награды Golden Boy Career за выдающуюся карьеру и преданность своей стране.