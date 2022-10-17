Шевченко: Важно помнить, что война продолжается, но еще важнее оставаться на стороне Украины и помогать

В Париже прошла церемония вручения Золотого Мяча и других престижных наград.

На мероприятии с речью выступил экс-тренер сборной Украины, а ныне амбассадор фонда UNITED24 Андрей Шевченко.

Украинец призвал мировое сообщество не забывать о том, что война в нашей стране продолжается.

"Это очень сложный момент для всех украинцев с тех пор, когда война началась. Я очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага. Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе с гуманитарной платформой UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Очень важно помнить, что война продолжается, но еще важнее оставаться с Украиной и помогать", - заявил Шевченко.

Напомним, на нашем сайте доступны все результаты Золотого Мяча и других премий.