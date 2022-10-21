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Шевченко удостоился престижной награды за выдающуюся карьеру и преданность Украине

Бывший футболист и тренер украинской сборной получил приз Golden Boy Career.
Сегодня, 21:57
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images
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Легендарный украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко стал обладателем награды Golden Boy Career.

Престижный приз от итальянского издания Tuttosport достался украинцу за его выдающуюся карьеру и преданность своей стране.

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"Один из сильнейших и самых любимых футболистов конца 90-х и начала нового тысячелетия Андрей Шевченко получает награду Golden Boy Career Award. Это признание за его невероятную карьеру, а также за его ежедневную преданность своей Украине и миру", - говорится в сообщении на сайте Tuttosport.

Напомним, что награду Golden Boy-2022 лучшему молодому футболисту получил полузащитник Барселоны Гави.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: tuttosport Андрей Шевченко Golden Boy
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