Шевченко удостоился престижной награды за выдающуюся карьеру и преданность Украине

Легендарный украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко стал обладателем награды Golden Boy Career.

Престижный приз от итальянского издания Tuttosport достался украинцу за его выдающуюся карьеру и преданность своей стране.

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"Один из сильнейших и самых любимых футболистов конца 90-х и начала нового тысячелетия Андрей Шевченко получает награду Golden Boy Career Award. Это признание за его невероятную карьеру, а также за его ежедневную преданность своей Украине и миру", - говорится в сообщении на сайте Tuttosport.

Напомним, что награду Golden Boy-2022 лучшему молодому футболисту получил полузащитник Барселоны Гави.