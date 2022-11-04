Шевченко отказался возглавить аутсайдера Серии B
Украинский специалист не стал становиться тренером Козенцы.
Экс-наставник сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко отказался от предложения аутсайдера итальянской Серии B.
Как сообщает местное издание Telenord, Козенца предлагала контракт украинскому специалисту.
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Шевченко не захотел становиться наставником команды из второго итальянского дивизиона.
В итоге, Козенцу возглавил Вильям Виалли. Клуб находится на 16 позиции в Серии B, набрав 11 пунктов.