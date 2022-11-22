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Президент ПСЖ: Мне предлагали 4 млрд евро за продажу клуба

Нассер Аль-Хелайфи отметил, что не против заручиться поддержкой инвесторов, но не намерен полностью расставаться с активом.
Сегодня, 00:09
Нассер Аль-Хелайфи
Нассер Аль-Хелайфи

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи поделился интересными деталями о судьбе клуба.

По словам функцонера, ему предлагали продать парижан за 4 млрд евро, но он отказался.

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"Предлагали более 4 млрд евро. Мы не собираемся полностью продавать клуб, но маленький процент – почему бы и нет? Думаем над разными предложениями.

Другие клубы и люди всегда говорят о ПСЖ и думают, что у нас есть только деньги и мы тратим их – это неправда. Если у вас есть компания, вам нужно влить деньги. Это касается бизнеса и футбола. Мы купили клуб за 70 миллионов евро. Сейчас он стоит более 4 миллиардов евро.

У нас есть разные предложения. Да, это фантастический бизнес. Хороший ли мы делаем проект? Верю, что да.

В футболе вы принимаете решение. Вы можете принимать неправильные решения. Мы тоже честны перед собой, делаем все возможное. Мы привели клуб с того места, где мы были, к тому, где мы сегодня. Думаю, мы должны гордиться этим", – сказал Аль-Хелайфи.

Напомним, Аль-Хелайфи стал президентом французского клуба в 2011 году.


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