Вратаря ПСЖ попытались ограбить

Голкипер французского ПСЖ Серхио Рико едва не стал жертвой ограбления.

Как сообщает издание RMC, испанский страж ворот столкнулся с грабителем у себя дома.

Злоумышленник испугался встречи с футболистом, оставив награбленное на месте преступления.

Полиция города Париж открыла дело по статье попытка ограбления с проникновением в приватное жилье.