Вратаря ПСЖ попытались ограбить
Серхио Рико удалось спасти свое имущество.
Сегодня, 09:52
Голкипер французского ПСЖ Серхио Рико едва не стал жертвой ограбления.
Как сообщает издание RMC, испанский страж ворот столкнулся с грабителем у себя дома.
Злоумышленник испугался встречи с футболистом, оставив награбленное на месте преступления.
Полиция города Париж открыла дело по статье попытка ограбления с проникновением в приватное жилье.
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