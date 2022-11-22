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Ротань: Матчи с молодежными сборными Израиля и Грузии дали много информации

Главный тренер Украины U-21 поделился мыслями о прошедших спаррингах.
Сегодня, 00:40
Руслан Ротань
Руслан Ротань

Сборная Украины U-21 провела спарринги со сверстниками из Грузии и Израиля

Наставник молодежной команды "желто-синих" Руслан Ротань высказался о прошедших товарищеских матчах.

По словам специалиста, данные игры дали достаточное количество информации, которую стоит обдумать.

"Я считаю, что спарринг с грузинами получился достаточно информативным и полезным. Мы сыграли с хорошей командой, которая также готовится к чемпионату Европы. Вообще эти два матча дали нам очень много информации как по ближайшему резерву, так и по ребятам, которые будут готовиться к Евро. Также мы просмотрели игроков, которые будут готовиться к следующему отборочному циклу. Этот сбор стал своеобразным зернышком, из которого рождается новая команда и продолжается другая.

На сегодня у нас 14 дебютантов. Это очень приятно. Радует то, что за рубежом появляется много ребят, которые играют. Что касается их поездки на Евро, то для всех двери открыты. Впереди у нас весенний сбор, а летом начинается турнир. У всех ребят есть время, чтобы показать себя, они имеют шансы попасть на чемпионат Европы.

На 27 марта есть предварительная договоренность о выездном спарринге с итальянцами. По второму матчу идут переговоры, где-то в районе Нового года определимся с соперником", - цитирует Ротаня УАФ.

Напомним, в 2023 году сборная Украины U-21 сыграет на молодежном Евро с Испанией, Румынией и Хорватией.


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