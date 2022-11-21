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Украина U-21 снова сыграла вничью, в этот раз с Грузией

Украинская молодежка вторую игру подряд теряет победный результат.
Сегодня, 18:20
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

В понедельник, 21 ноября, молодежная сборная Украины провела свой второй запланированный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы-2023.

Подопечные Руслана Ротаня не сумели обыграть грузинскую молодежку, вновь сыграв вничью 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме. Сначала Алексей Кащук вывел нашу команду вперед, но затем спустя всего семь минут Грузия отыгралась усилиями Сабы Хвадагиани.

Напомним, что несколькими днями ранее Украина расписала мировую с Израилем 1:1.

Грузия (U-21) - Украина (U-21) 1:1
Голы: Хвадагиани, 70 - Кащук, 63.

Грузия (U-21): Куталадзе, Гелашвили (Мамагейшвили, 74), Каландадзе, Хвадагиани, Азарови, Меквабишвили, Гуляшвили (Поцхверия, 90+2), Гагуа (Л. Хорхели, 90+2), Майсурадзе (Капанадзе, 46), Н. Хорхели (Квернадзе, 58), Гагнидзе.

Украина (U-21): Кинарейкин (Твардовский, 46), Кузык (Фарина, 79), Слюсар, Якуба, Лях, Бунчуков (Михайленко, 46), Желизко, Кулаковский (Сапуга, 66), Кащук, Краснопир (Гончарук, 84), Сигеев (Кучерявый, 66).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина грузия Сборная Украины U-21

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