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Румменигге: Ман Сити и ПСЖ одурачивают рынок

Экс-гендир Баварии высказался о манере "красных" вести дела на рынке.
Сегодня, 17:50
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Румменигге

Бывший генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказался о поведении клуба на трансферном рынке.

Экс-функционер сравнил манеру мюнхенцев с английским Манчестер Сити и французским ПСЖ.

По словам немца, "горожане" и парижане одурачивают рынок.

Манчестер Сити и ПСЖ одурачивают рынок. Каждый год это все больше выходит из-под контроля.

У Баварии другая философия. Положительный баланс в течение тридцати лет", – сказал Румменигге.

Напомним,  ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи заявил, что ему предлагали 4 млрд евро за продажу клуба.


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