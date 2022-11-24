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Дания намерена выйти из ФИФА

Скандинавская страна не согласна с политикой организации.
Сегодня, 10:45
Дания / Getty Images
Дания / Getty Images

Федерация футбола Дании подогревает информационное пространство сенсационными намерениями.

Местные футбольные функционеры готовы обратиться в УЕФА по поводу выхода из ФИФА.

Скандинавы не согласны с политикой организации и запретом на ношение повязки One Love в рамках ЧМ-2022.

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"Это решение принято не сейчас. Нам все было понятно долгое время. Мы обсуждаем это в Скандинавии с августа.

Сейчас мы переосмыслили это. Я предполагаю, что могут возникнуть проблемы, если Дания уйдет сама. Нужно поразмыслить над вопросом, как вернуть доверие к ФИФА. Мы должны оценить произошедшее, а затем сформировать стратегию вместе с нашими скандинавскими коллегами", - цитирует президента федерации издание AS.

Также заявляется, что Дания не поддержит на выборах президента ФИФА Джанни Инфантино.


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