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Ван Дейк об отказе играть с повязкой One Love: Люди говорят, что мы бесхребетные

По мнению защитника, для них важнее играть в футбол.
Сегодня, 17:15
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Капитан сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк рассказал, что чувствует по поводу того, что ФИФА решила запретить капитанские повязки One Love.

Перед ЧС капитаны большинства европейских сборных решили с помощью повязок выступить против любых проявлений дискриминации в Катаре. Но в ФИФА решили просто штрафовать каждого, кто выйдет с такой повязкой желтой карточкой. В итоге ни одна сборная до сих пор не рискнула своим капитаном. Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов попытался оправдаться перед журналистами.

“Я играю на позиции, где от желтой карточки нет никакой пользы. Я стал футболистом и хочу участвовать в таких турнирах.

Есть люди, которые говорят, что мы бесхребетнst, но это не работает. Мы просто хотим играть в футбол.

Я бы с удовольствием сыграл с этой повязкой, но не за счет желтой карточки”, - заявил ван Дейк.

Напомним, что в первом туре чемпионата мира в Катаре сборная Нидерландов одолела Сенегал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов Вирджил ван Дейк

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