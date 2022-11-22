Ван Дейк об отказе играть с повязкой One Love: Люди говорят, что мы бесхребетные
Капитан сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк рассказал, что чувствует по поводу того, что ФИФА решила запретить капитанские повязки One Love.
Перед ЧС капитаны большинства европейских сборных решили с помощью повязок выступить против любых проявлений дискриминации в Катаре. Но в ФИФА решили просто штрафовать каждого, кто выйдет с такой повязкой желтой карточкой. В итоге ни одна сборная до сих пор не рискнула своим капитаном. Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов попытался оправдаться перед журналистами.
“Я играю на позиции, где от желтой карточки нет никакой пользы. Я стал футболистом и хочу участвовать в таких турнирах.
Есть люди, которые говорят, что мы бесхребетнst, но это не работает. Мы просто хотим играть в футбол.
Я бы с удовольствием сыграл с этой повязкой, но не за счет желтой карточки”, - заявил ван Дейк.
Напомним, что в первом туре чемпионата мира в Катаре сборная Нидерландов одолела Сенегал.