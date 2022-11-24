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Баджо: Один пенальти лишил меня чемпионата мира и второго Золотого мяча

Итальянец высказался о злополучном 11-метровом.
Сегодня, 18:50
Роберто Баджо / Getty Images
Роберто Баджо / Getty Images

Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо поделился мнением о незабитом пенальти в финале ЧМ-1994 с Бразилией.

"Я хотел отправить голкипера в противоположную сторону, но я знал, что он меня изучил, а я никогда раньше не пробивал пенальти сильным ударом под перекладину. Это нельзя стереть из памяти.

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Когда я проиграл тот чемпионат мира, я также упустил второй Золотой мяч и награду лучшему игроку года. Все из-за одного пенальти", – сказал Баджо в интервью Football Italia.

Напомним, итальянец не реализовал решающий удар своей сборной в послематчевой серии с Бразилией, пробив намного выше ворот.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберто Баджо

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