Легенда сборной Италии получил тяжелое ранение после стычки с вооружеными грабителями

Роберто Баджо и его семья стали жертвами вооруженного ограбления в их доме. Об этом сообщает Corriere dello Veneto.

Инцидент произошел во время матча Италия-Испания (0:1). Пять вооруженных преступников ворвались в дом, захватили семью в заложники.

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Сам Баджо попытался сопротивляться и получил ранение в голову. Преступники заперли семью в одной из комнат и обыскали дом, украв деньги, личные вещи, часы и другие ценности.

Роберто смог выломать дверь и вызвать полицию. Его доставили в больницу для оказания помощи. Полиция расследует инцидент, изучая видеозаписи и показания.

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