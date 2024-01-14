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Игрок Атлетико был ограблен в собственном доме

Анхель Корреа и его семья не пострадали.
Сегодня, 10:28
Анхель Корреа / Getty Images
Анхель Корреа / Getty Images

Анхеля Корреа ограбили в собственном доме, пишет COPE.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 января. Четверо неизвестных ворвались в дом к аргентинцу, когда тот был там вместе с семьей.

Все преступники были вооружены огнестрельным оружием, они потребовали отдать все дньги и драгоценности, а после выполнения требований ушли.

Ни игрок, ни его семья не пострадали, а полиция уже начала расследование.

Ранее также сообщалось, что Бензема отстранен от тренировочного сбора.

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