Игрок Атлетико был ограблен в собственном доме
Анхель Корреа и его семья не пострадали.
Анхеля Корреа ограбили в собственном доме, пишет COPE.
Инцидент произошел вечером в субботу, 13 января. Четверо неизвестных ворвались в дом к аргентинцу, когда тот был там вместе с семьей.
Все преступники были вооружены огнестрельным оружием, они потребовали отдать все дньги и драгоценности, а после выполнения требований ушли.
Ни игрок, ни его семья не пострадали, а полиция уже начала расследование.
Ранее также сообщалось, что Бензема отстранен от тренировочного сбора.
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