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Футбол

Форвард Атлетико может перейти в экзотический чемпионат

Анхель Корреа может оказаться в стане Тигрес.
Сегодня, 12:30       Автор: Василий Медвидь
Анхель Корреа / Getty Images
Анхель Корреа / Getty Images

Нападающий Атлетико Анхель Корреа попал в сферу интересов мексиканского Тигрес.

Как сообщает Николо Скира, аргентинец может подписать контракт с «тиграми» до 2028 года. Будет также опция продления еще на год.

Относительно финансовых деталей личного контракта, итальянский инсайдер не сообщает никакой информации.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний форвард провел 39 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

Напомним, что ранее Корреа получил скандальную дисквалификацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико анхель корреа

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