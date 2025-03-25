Форвард Атлетико может перейти в экзотический чемпионат

Анхель Корреа может оказаться в стане Тигрес.

Нападающий Атлетико Анхель Корреа попал в сферу интересов мексиканского Тигрес.

Как сообщает Николо Скира, аргентинец может подписать контракт с «тиграми» до 2028 года. Будет также опция продления еще на год.

Относительно финансовых деталей личного контракта, итальянский инсайдер не сообщает никакой информации.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний форвард провел 39 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

Напомним, что ранее Корреа получил скандальную дисквалификацию.

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