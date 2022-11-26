Экс-хавбек Баварии: Мусиала может стать новым Месси

Несколькими днями ранее Джамал Мусиала стал самым молодым игроком сборной Германии, сыгравшим на ЧМ за 64 года

Бывший хавбек "манншафт" и Баварии, за которую выступает Мусиала, Лоттар Маттеус высказался о перспективах молодого футболиста.

По словам экс-игрока, немец может встать на один уровень с Лионелем Месси.

"Он может стать следующим Месси. Следите за ним. Он - замечательный игрок. Это парень, который на 100% сосредоточен на футболе. Он очень профессиональный, очень умный, увлеченный игрой. Я - его большой поклонник с тех пор, как впервые увидел", - сказал Маттеус.

В текущем сезоне Мусиала провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 12 голами и 10 ассистами.