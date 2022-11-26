iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок сборной Италии: На ЧМ должны ехать победители континентальных первенств

Федерико Бернардески высказался о непопадании на Мундиаль "Скуадры Адзурри".
Сегодня, 21:10
Федерико Бернардески
Федерико Бернардески

Вингер сборной Италии и Торонто Федерико Бернардески поделился мыслями о том, что ЧМ-2022 проходит без его команды.

По словам итальянца, несправедливо, что победители континенальных соревнований не зарабатывают автоматическую путевку на Мундиаль.

Читай также: Хорошо, что не вышли на ЧМ: видеообзор матча Италии против Австрии

"Больно, потому что, думаю, мы это заслужили. 4 сборные, которые выиграли свои континентальные первенства, должны ехать туда по праву.

Просто вдумайтесь, я - чемпион Европы и никогда не играл на чемпионате мира, абсурд", - сказал Бернардески для La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Бернардески провел 15 матчей, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.


Статьи по теме

Наставник Дании - о шансах на проход команды в плей-офф ЧМ: Всегда есть надежда Наставник Дании - о шансах на проход команды в плей-офф ЧМ: Всегда есть надежда
Гол и ассист Месси принесли Аргентине первую победу на ЧМ-2022 Гол и ассист Месси принесли Аргентине первую победу на ЧМ-2022
Франция - Дания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Франция - Дания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Клуб из Саудовской Аравии предлагает сумасшедший контракт Роналду Клуб из Саудовской Аравии предлагает сумасшедший контракт Роналду
Помочь журналистам

Видео

Франция - Дания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Франция - Дания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

ЧМ-202223:05
Наставник Дании - о шансах на проход команды в плей-офф ЧМ: Всегда есть надежда
ЧМ-202222:59
Гол и ассист Месси принесли Аргентине первую победу на ЧМ-2022
ЧМ-202222:35
Франция - Дания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Другие страны22:25
Клуб из Саудовской Аравии предлагает сумасшедший контракт Роналду
Бокс21:58
"Правильный шаг": Хэй назвал идеального соперника для Джошуа
Футбол21:46
Левандовски: Гол на Чемпионате мира был моей мечтой
Украина21:18
"Никто не берет на себя ответственность": Луческу объяснил осечку Динамо в матче с Металлистом 1925
Европа21:10
Игрок сборной Италии: На ЧМ должны ехать победители континентальных первенств
ЧМ-202220:48
Ассист и дебютный гол на ЧМ помогли Левандовски стать лучшим игроком матча с Саудовской Аравией
ЧМ-202220:29
Франция прервала "проклятие" победителей Чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK