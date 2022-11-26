Игрок сборной Италии: На ЧМ должны ехать победители континентальных первенств

Вингер сборной Италии и Торонто Федерико Бернардески поделился мыслями о том, что ЧМ-2022 проходит без его команды.

По словам итальянца, несправедливо, что победители континенальных соревнований не зарабатывают автоматическую путевку на Мундиаль.

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"Больно, потому что, думаю, мы это заслужили. 4 сборные, которые выиграли свои континентальные первенства, должны ехать туда по праву.

Просто вдумайтесь, я - чемпион Европы и никогда не играл на чемпионате мира, абсурд", - сказал Бернардески для La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Бернардески провел 15 матчей, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.