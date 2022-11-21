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Хорошо, что не вышли на ЧМ: видеообзор матча Италии против Австрии

ISPORT представляет видео голов и лучших моментов поединка между Австрией и Италией.
Сегодня, 08:31
Австрия - Италия / Getty Images
Австрия - Италия / Getty Images

В первый игровой день проходящего в Катаре чемпионата мира 2022 года две европейские сборные провели спарринг.

Италия, пропускающая уже второй чемпионат мира, встретилась с командой Австрии и уступила им.

Оба гола австрийцы забили еще в первом тайме.

Австрия – Италия – 2:0
Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35

Напомним, что итальянцы будут одними из соперников сборной Украины во время квалификации на чемпионат мира по футболу.

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