Хорошо, что не вышли на ЧМ: видеообзор матча Италии против Австрии

ISPORT представляет видео голов и лучших моментов поединка между Австрией и Италией.

В первый игровой день проходящего в Катаре чемпионата мира 2022 года две европейские сборные провели спарринг.

Италия, пропускающая уже второй чемпионат мира, встретилась с командой Австрии и уступила им.

Оба гола австрийцы забили еще в первом тайме.

Австрия – Италия – 2:0

Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35

Напомним, что итальянцы будут одними из соперников сборной Украины во время квалификации на чемпионат мира по футболу.