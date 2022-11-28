Лапорта: У Барселоны достаточно конкурентноспособный состав и без новых игроков

Президент клуба заявил, что сейчас нет необходимости выходить на рынок.

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о планах клуба на комплектацию состава.

Функционер отметил, что "сине-гранатовые" обладают достаточным ресурсом, но если и подписывать кого-то то именно зимой.

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"Если бы нам пришлось кого-нибудь подписать, было бы удобно сделать это зимой, но у нас очень конкурентоспособная команда. Мы являемся клубом, наиболее представленным на ЧМ. Это свидетельствует о хорошо проделанной работе и является явным доказательством того, что Хави делает отличную работу.

Мы не планируем ничего делать в январе, кроме непредвиденных обстоятельств, которые мы должны были решить. В принципе, мы ничего не должны делать сейчас, потому что мы уже работали летом с рычагами. Благодаря этому мы сделали очень конкурентоспособную команду. Мы удовлетворены тем, как проходит сезон, несмотря на вылет из ЛЧ.

Ла Лига все больше ограничивает нас. Она не прекращает своих усилий, чтобы сделать правила еще более строгими. Надеюсь, гибкость в правилах финансового фейр-плей перевесит», - заявил испанец.

На момент перерыва из-за ЧМ-2022 Барселона занимает первое место с 37 очками в активе.