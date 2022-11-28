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Барселона подпишет новый контракт с молодым защитником с отступными в один миллиард евро

Бальде близок к продлению соглашения с каталонцами.
Сегодня, 09:59
Алекс Бальде / Getty Images
Алекс Бальде / Getty Images

Барселона подготовила новый контракт для защитника Алекса Бальде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение для 19-летнего защитника будет рассчитано на пять лет. Помимо повышения зарплаты, обсуждается также вопрос отступных.

Каталонский клуб хочет, чтобы сумма отступных составила 1 миллиард евро – такая же как в соглашениях с ключевыми игроками клуба Педри, Гави и Феррана Торреса.

Напомним, нынешнее соглашение Бальде с Барселоной рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету испанца 3 ассиста в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны готов кардинально сменить имидж в случае победы Испании на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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