Игрок Барселоны готов кардинально сменить имидж в случае победы Испании на ЧМ-2022

Защитник Барселоны и сборной Испании Алекс Бальде дал интервью Mundo Deportivo, в которой ответил на вопросы в формате блиц.

19-летнему футболисту задавали вопросы о его интересах, кумирах, а также чемпионате мира. Ведущий спросил у игрока: "Что сделаешь, если выиграешь Чемпионат мира?" Бальде сходу ответил, что покрасит волосы в рыжий.

Напомним, юный испанец был вызван в сборную во время дополнительной заявки вместо Хосе Гайя, который получил травму.

На ЧМ-2022 Бальде пока не отличился результативными действиями, однако в рамках выступлений за Барселону в Ла Лиге игроку удалось отдать 3 ассиста в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продлить контракт с Бускетсом.