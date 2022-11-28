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Месси: Мой сын уходил в слезах со стадиона после матча с Саудовской Аравией

Футболист поделился реакцией его семьи на сенсационное поражение на ЧМ-2022.
Сегодня, 13:34
Лионель Месси
Лионель Месси

В рамках первого тура ЧМ-2022 Аргентина неожиданно уступила Саудовской Аравии.

Лидер "альбиселесте" Лионель Месси рассказал, как отреагировали его дети на данное поражение.

По словам аргентинца, его середний сын уходил со стадиона в слезах.

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«После первого матча с Саудовской Аравией Матео ушел со стадиона, плача. А Тьяго вышел, подсчитывая, и сказал мне, что если мы выиграем следующие два матча – выйдем из группы.

Моя семья болезненно воспринимает результаты так же, как и все аргентинцы. Но мы счастливы, нам снова комфортно, потому что теперь наш выход из группы зависит от нас" – сказал Месси

В третьем туре Аргентина сыграет с Польшей, в этом матче решится судьба коллектива Лионеля Скалони.


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