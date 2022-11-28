Представитель Месси опроверг переход в Интер Майами

Переговоры между клубом и игроком не велись.

Представитель Месси высказался о возможном переходе игрока в Интер Майами

Данные слухи были категорически отвергнуты.

По его словам, футболист никогда не вел переговоров с американской командой.

"Это неправда, это фейковые новости. Нет никаких переговоров о том, чтобы Лионель присоединился к Интеру Майами в следующем сезоне", – заявил он.

В данный момент Месси с Аргентиной борется за выход в плей-офф ЧМ-2022.

В третьем туре "альбиселесте" сыграют с Польшей.