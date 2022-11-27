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Все ближе к МЛС: Месси присоединится к клубу Бекхэма летом 2023 года

Все идет к тому, что аргентинец покинет европейский футбол по завершению сезона.
Сегодня, 18:58
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Пока Лионель Месси пытается вытащить сборную Аргентины в плей-офф чемпионата мира, не утихают разговоры о его будущем, так как контракт игрока с ПСЖ подойдет к концу уже следующим летом, а новое соглашение все еще не подписано.

Как сообщает The Times, сезон-2022/23 может стать последним для Месси в Европе, так как он практически согласовал контракт с клубом Дэвида Бекхэма, Интер Майами.

Франшиза английской легенды футбола ожидает, что Лионель присоединится к команде из МЛС по окончанию европейской кампании.

Сообщается, что у Месси есть дом в Майами, где ему нравится проводить свой отпуск. В прошлом году он заявил испанским СМИ, что для него всегда было мечтой играть в США.

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Также приводится в качестве аргумента на переезд 35-летнего футболиста за океан влияние Бекхэма. В качестве амбассадора чемпионата мира в Катаре у него есть контакт с руководством ПСЖ. У него также хорошие отношения с самим Месси, так как они оба связаны контрактами с Adidas.

К тому же наличие такого игрока, как Месси, в США позволит странам Северной Америке стать более привлекательными перед стартом следующего мундиаля, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ МЛС Лионель Месси интер майами

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