Рома интересуется игроком Реала

Альваро Одриосола может закрыть проблемную позицию в стане "волков".

Итальянская Рома в связи с практически решенным уходом Рика Карсдорпа нуждается в усилении позиции правого защитника.

Как сообщают местные СМИ, римляне обратили свой взор на футболиста Реала Альваро Одриосолу.

Трансфер крайне возможен ввиду того, что испанец не нужен наставнику "сливочных" Карло Анчелотти.

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Также в пользу этого варианта говорит то, что игрок адаптирован к чемпионату Италии, ведь прошлый сезон провел в Фиорентине.

Потенциальные детали сделки между "волками" и мадридцами в данный момент остаются неизвестными.