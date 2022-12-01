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Рома интересуется игроком Реала

Альваро Одриосола может закрыть проблемную позицию в стане "волков".
Сегодня, 18:02
Альваро Одриосола
Альваро Одриосола

Итальянская Рома в связи с практически решенным уходом Рика Карсдорпа нуждается в усилении позиции правого защитника.

Как сообщают местные СМИ, римляне обратили свой взор на футболиста Реала Альваро Одриосолу.

Трансфер крайне возможен ввиду того, что испанец не нужен наставнику "сливочных" Карло Анчелотти. 

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Также в пользу этого варианта говорит то, что игрок адаптирован к чемпионату Италии, ведь прошлый сезон провел в Фиорентине.

Потенциальные детали сделки между "волками" и мадридцами в данный момент остаются неизвестными.


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