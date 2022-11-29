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Хавбек Реала и сборной Франции играет на пианино в перерывах между матчами ЧМ-2022

Тчуамени культурно проводит свой досуг.
Сегодня, 20:51
Орельен Тчуамени / Getty Images
Орельен Тчуамени / Getty Images

Хавбек Реала Орельен Тчуамени рассказал, чем занимаются игроки сборной Франции в свободное время в период ЧМ-2022.

В интервью сайту ФИФА 22-летний полузащитник поделился также и своим хобби.

"В команде одни играют в карты, покер, другие, как и я, занимаются музыкой. Возможно, мы попытаемся дать концерт к финалу чемпионата мира", – сказал Тчуамени.

В рамках чемпионата мира француз принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бензема все еще сохраняет шансы сыграть на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Реал Мадрид Орельен Тчуамени

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