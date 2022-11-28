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Бензема все еще сохраняет шансы сыграть на ЧМ-2022

Француз по-прежнему остается в заявке своей команды.
Сегодня, 20:28
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Карим Бензема все еще сохраняет шансы сыграть за Францию на ЧМ-2022. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Футболист получил травму бедра на тренировке национальной команды при подготовке к турниру в Катаре. Он был вынужден покинуть расположение сборной.

 Технически возвращение Бензема в состав национальной команды возможно, так как он не был исключен из заявки, а главный тренер Дидье Дешам никем его не заменил. Регламент допускает участие Карима в предстоящих матчах.

Напомним, действующие чемпионы мира уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира, набрав за два тура 6 очков.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Франции больше не сыграет на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Карим Бензема

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