Защитник сборной Франции больше не сыграет на ЧМ-2022

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Франции встречалась с Австралией. Подопечным Дидье Дешама удалось добыть волевую победу (4:1), однако не все вышло положительно.

В первом тайме защитник "трехцветных" Лукас Эрнандес получил травму, из-за которой был заменен. Как сообщает пресс-служба сборной Франции, у 26-летнего футболиста разрыв крестообразной связки.

"Лукас Эрнадес пострадал от разрыва передней крестообразной связки правого колена. Ему пришлось отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

Напомним, что сборная Франции имеет кадровые проблемы из-за травм. На чемпионате мира не могут сыграть травмированные Карим Бензема, Поль Погба, Кристофер Нкунку, Преснель Кимпембе, Майк Меньян и Н'Голо Канте.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Франция - Австралия.