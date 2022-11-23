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Защитник сборной Франции больше не сыграет на ЧМ-2022

Лукас Эрнандес получил серьезную травму в первом матче мундиаля.
Сегодня, 09:07
Лукас Эрнандес / Getty Images
Лукас Эрнандес / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Франции встречалась с Австралией. Подопечным Дидье Дешама удалось добыть волевую победу (4:1), однако не все вышло положительно.

В первом тайме защитник "трехцветных" Лукас Эрнандес получил травму, из-за которой был заменен. Как сообщает пресс-служба сборной Франции, у 26-летнего футболиста разрыв крестообразной связки.

"Лукас Эрнадес пострадал от разрыва передней крестообразной связки правого колена. Ему пришлось отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Напомним, что сборная Франции имеет кадровые проблемы из-за травм. На чемпионате мира не могут сыграть травмированные Карим Бензема, Поль Погба, Кристофер Нкунку, Преснель Кимпембе, Майк Меньян и Н'Голо Канте.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Франция - Австралия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 сборная Франции Лукас Эрнандес

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